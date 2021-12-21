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Гостиничный комплекс загорелся в Тобольске

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На улице Школьный проезд в Тобольске (Тюменская область) утром во вторник, 21 декабря, произошел пожар на территории гостиничного комплекса. Загорелась одна постройка.

Как рассказали порталу «Наш город» в пресс-службе регионального управления МЧС, в 8 часов утра поступило сообщение о возгорании в банном комплексе на территории гостиницы. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании монтажного типа. В тушении задействовано пять единиц техники и 17 человек личного состава. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

В Ханты-Мансийске 11 декабря из детского противотуберкулезного санатория из-за задымления эвакуировали 36 детей и пять сотрудников. Очаг обнаружили в районе стоматологического кабинета. Пожар на площади 120 кв. м локализовали за два часа. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку инцидента. Возгорание произошло в административно-бытовом корпусе, который был закрыт.

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