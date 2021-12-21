Минздрав добавил в календарь прививок вакцинацию от COVID-19 среди подростков

Министерство здравоохранения РФ внесло в в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольную вакцинацию от COVID-19 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, 20 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дети смогут сделать прививку от коронавируса при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя, говорится в документе.

Как уточняется в приказе, данная возрастная группа была отнесена к третьему уровню приоритета, вакцинация подростков будет производиться после таких групп, как люди с хроническими заболеваниями, медработники, люди старше 60 лет, студенты, работники сферы обслуживания и ряд других.

О том, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут прививать от COVID-19 до конца 2021 года, Мурашко рассказал 10 декабря. Он подчеркнул, что подростки младше 15 лет будут проходить вакцинацию только с согласия родителей. Также глава Минздрава уточнил, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз препарата от коронавируса «Спутник M».

6 декабря Мурашко сообщил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году. Он уточнил, что в конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследования вакцины против коронавируса среди детей от шести лет.

Вакцина «Спутник М» («Гам-ковид-вак М») была зарегистрирована в РФ 24 ноября. Стало известно, что обе дозы вакцины будут вводиться с интервалом 21 день. При этом клеточный иммунитет после прививки «Спутником M» сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

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