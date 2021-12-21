Еще один детский сад построили по нацпроекту в Омске

В Омске завершилось строительство детского сада. Новое дошкольное учреждение на 140 мест, которое возводили по нацпроекту «Демография», расположено на улице 1-я Станционная. Проводится итоговая проверка объекта, подготавливаются документы для ввода в эксплуатацию.

Ранее в рамках нацпроекта достроили детсад на улице Светловской. В настоящее время подрядчики заканчивают работы в еще четырех детских садах. Это учреждения в поселках Прибрежный, Биофабрика, Большие Поля и на улице Тюленина, отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, детский сад построят на месте снесенных аварийных домов в Омске. Решено внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицей Б. Хмельницкого, левым берегом реки Оми, Окружной дорогой, улицей 2-й Производственной, улицей 25-я Линия, а также улицами Лермонтова, Берникова и Ипподромной. Дошкольное учреждение разместится на улице 17-я Линия.