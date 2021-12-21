Представитель МВД РФ Ирина Волк отмечает день рождения

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 декабря отмечает день рождения, она принимает поздравления от коллег и журналистов, с которыми работает не одно десятилетие.

Дочь известного художника-иконописца, Волк пошла по стопам матери. В 2000-м окончила Московскую юридическую академию МВД с красным дипломом, хотела стать оперуполномоченным.

«Но судьба сложилась так, что она попала в пресс-службу, и я считаю, что себя проявила там как профессионал», — рассказал РЕН ТВ однокурсник Ирины Волк, сотрудник ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Иван Кошелев.

Для Волк это оказалось еще большим вызовом. Правоохранительной системе страны предстояло создать свой новый имидж.

«Руководство МВД требовало, чтобы работники милиции — в то время была милиция — показывали свою работу. Чтобы люди, москвичи знали, чем мы занимаемся», — добавляет заместитель начальника ГУВД по Москве, начальник тыла Александр Тюканько.

По словам замначальника УБЭПиК МВД по Москве Алексея Зеленцова, Ирина Волк стояла у истоков создания пресс-службы управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Летом 2016-го в самом центре Москвы неизвестный взял заложников в отделении банка. Банк был оцеплен, были стянуты силы столичной полиции. Ирина Волк оказалась в числе тех, кто пошел на переговоры.

«Она тогда тоже представилась как журналист, чтобы пообщаться с ним. При этом вспомним, да, человек угрожал взорвать бомбу. Но хрупкая женщина зашла, переговорила», — рассказал начальник управления информации общественных связей ГУВД РФ по Москве Юрий Титов.

Оказалось, что заложников взял предприниматель, у которого нет при себе никакого оружия. Но в первые часы этого никто не знал.

В телевизионной среде Ирину всегда считалась своим человеком. Перед поступлением официального комментария журналисты заранее обнаруживали на электронной почте письма, что комментарий «будет сразу».

Работу в кадре официальный представитель российской полиции тоже освоила на отлично. В 2002-м пришла работать корреспондентом в новую программу «Вести. Дежурная часть», позже сотрудничала с еще несколькими телеканалами страны.

«Когда ежедневно приходится читать сводки о тех или иных происшествиях, преступлениях, убийствах, грабежах и т.д. — конечно, непросто. И в то же время я заметил, что Ирина Владимировна достаточно сентиментальный человек», — рассказал председатель общественного совета при МВД РФ, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена.

В мае 2015-го Волк уже год как вела программу «Экстренный вызов» на РЕН ТВ, но в 2016-м оставила телевидение.

Волк — автор нескольких книг. Художественный вымысел у нее переплетается с реальными уголовными делами. По словам Ирины, она хочет рассказать читателям о тайнах и механизмах раскрытия преступлений в кредитно-финансовой сфере.

«Я хотела рассказать о тайных связях финансистов с преступным миром, с криминалитетом», — отмечает она.

С февраля 2020-го Ирина Волк — генерал-майор полиции, она принимает в ряды полиции силовиков. Она, возможно, лучший пример того, как в борьбе с несправедливостью помогают сила воли, целеустремленность и улыбка.