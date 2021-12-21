Пекин поддержал предложения Москвы по гарантиям безопасности

Предложения России НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют диалогу между странами. Об этом 21 декабря заявили в пресс-службе МИД КНР.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Пекин всегда выступает за решение разногласий путем консультаций на основе взаимного уважения, добавили в МИД Китая.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО с предложениями о гарантиях безопасности. Эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день в США заявили, что Белый дом обсуждает с партнерами предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности. Без мнения партнеров инициативы РФ не будут рассматриваться, отметили в американской администрации.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности.

Как в тот же день заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано, Хельсинкский заключительный акт [1975 года] и Парижская хартия [для новой Европы 1990 года] ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Он напомнил, что страны суверенны во внешней политике и должны уважать территориальную целостность друг друга.