Творческую мастерскую Деда Мороза открыли на бульваре в Казани

В Казани на бульваре «Ак чәчәкләр» открылась творческая мастерская Деда Мороза. Там будут проводить мастер-классы по созданию новогодних открыток и елочных игрушек. Подробности появились в Instagram Дирекции парков и скверов Казани.

Первые занятия пройдут в мастерской 25 декабря. Участников научат рисовать символ 2022 года, тигра, а также изготавливать новогодние открытки.

Как сообщает ИА «Татар-информ», общественные пространства Казани присоединились к акции «Вот-вот», в рамках которой для жителей города подготовили 87 бесплатных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Казань попала в число направлений внутреннего туризма, популярность которых сильно выросла в этом году по сравнению с 2020 годом.