В Госдуму внесли проект о выплатах 10 тыс. рублей семьям с детьми

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинули на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Законопроект размещен в электронной базе в понедельник, 20 декабря.

Отмечается, что право на получение денежных средств с 1 января 2022 года имеет каждый член семьи, в которой рожден или усыновлен первый и последующие дети. При этом авторы инициативы предусмотрели ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе указывается, что на получение выплат имеют право те члены семьи, у которых есть гражданство России.

Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек, а общий объем общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

11 декабря сообщалось, что правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях. Таким образом, в регионы на выплаты этих ежемесячных пособий будет направлено более 13,8 млрд рублей.

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

В Минтруде разъясняли, что выплаты для одиноких родителей назначаются единственному родителю в случаях, когда второй умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери, или же законному представителю, если ребенок остался без попечения в связи со смертью родителей.