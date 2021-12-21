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National Interest посоветовал Западу пересмотреть подход к украинскому вопросу

The National Interest: Западу стоит пересмотреть подход к решению украинского конфликта
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Запад сможет восстановить стабильность на Украине, лишь начав переговорный процесс, у Европы нет возможности решить данный вопрос военным путем. Об этом говорится в статье американского политолога Рамона Маркса, которую 19 декабря опубликовало издание The National Interest.

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«У стран-членов по НАТО нет реальных военных возможностей для успешной защиты Украины. У Европы нет ни сил, ни желания идти по этому пути», — отметил обозреватель.

По мнению Маркса, европейским лидерам следует вспомнить об успешном достижении нейтрального статуса Австрии и Финляндии во время холодной войны, который был достигнут благодаря дипломатии.

Такие же механизмы могут быть задействованы при разрешении внутриукраинского конфликта, убежден Маркс.

Евросоюзу (ЕС), Соединенным Штатам и России нужно принять во внимание интересы каждого участника переговоров, подчеркнул он. При этом если Москва проявит «агрессию в адрес Украины», важно, чтобы западные страны напомнили о возможности экономических санкций, добавил Маркс.

По его словам, возможность включения Украины в Североатлантический альянс должна быть исключена, а ЕС может сохранить лицо, признав Крым свершившимся фактом. В заключение Маркс подчеркнул, что на юго-восток Украины нужно «вернуть мир и процветание».

14 декабря в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном 14 декабря президент России Владимир Путин привел конкретные примеры нарушения Киевом Минских соглашений, которые «являются безальтернативной основой урегулирования» внутриукраинского кризиса. Путин также отметил, что украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения, причем при попустительстве ряда западных стран.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что ситуация на Украине вызывает беспокойство, а страны НАТО наращивают поставки вооружений, чтобы «подлить масла в огонь».

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014-го. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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