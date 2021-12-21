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В Китае призвали НАТО отказаться от предрассудков

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Североатлантический альянс (НАТО) должен отказаться от идеологических предрассудков и делать больше для поддержания международной, а также региональной безопасности. Об этом заявили 21 декабря в пресс-службе МИД КНР.

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«Будучи крупнейшим военным альянсом в мире, НАТО должна отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности», — отметили в ведомстве агентству «РИА Новости».

Кроме того, в министерстве иностранных дел Китая выступили против размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.

В ведомстве отметили приверженность Китая оборонительному характеру национальной политики, а также неприменению ядерного оружия. В МИДе также напомнили, что Китай никогда не размещал ядерное оружие вне своих границ, а также «не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам».

Свое отношение по вопросу ракет средней дальности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы китайская сторона озвучивала неоднократно, заключили в ведомстве.

Ранее Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО. Так, 9 замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация для России реально ухудшилась из-за действий НАТО. По его словам, исходя из логики развития событий, существует риск повторения Карибского кризиса.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в случае принятия в НАТО Украины в этой стране могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты о гарантиях безопасности России со стороны США и НАТО. В частности в документах предлагается закрепить обязательство сторон не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза.

Также страны НАТО должны исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 20 декабря указал, что Москва ответить соразмерно в случае размещения ударных сил НАТО. Он также выразил опасения, оборванностью контактов по военной линии между Россией и Соединенными Штатами, которые нужны для совместной работы по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов.

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