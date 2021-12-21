Центр «Вектор» Роспотребнадзора показал фото частиц «Омикрон»-штамма

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» представил фотографии штамма коронавируса «Омикрон» в разные дни инфицирования. Об этом говорится 21 декабря в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты в лабораторных условиях заразили культуру клеток Vero E6 штаммом для исследования его морфологических характеристик. Изучались его размер, структуры на поверхности и многое другое.

Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после инфицирования вирусом.

«После подготовки пробы клетки были залиты в смесь эпоксидных смол. С этих блоков сделаны очень тонкие срезы, чтобы полученные образцы были прозрачны для электронного пучка и их можно было рассматривать в электронном микроскопе», — отметили эксперты.

На фотографиях показаны везикулярные структуры (пузырьки), которые в большинстве случаев представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети. При ее участии происходит синтез и транспорт белков, липидов и других веществ, нужных для клетки.

Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме, скапливаются у поверхности этих пузырьков и при соблюдении определенных физических и химических условий проникают внутрь. При этом у них образуется дополнительная оболочка.

После этого мембрана пузырьков в месте формирования вирусной частицы меняется.

«В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут представлены на его поверхности и будут определять его поведение при встрече с другой клеткой», — добавили специалисты.

«Омикрон» отличается тем, что вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели инфицированных клеток на шестые сутки. Состояние клеток при заражении данным штаммом соответствует тому, что можно увидеть на 2–3-и сутки инфицирования другими вариантами коронавируса.

Ранее в этот день врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» об особенностях нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам специалиста, у него выше заразность, а симптомы характерны для других ОРЗ. То, что заболевание протекает легко, можно объяснить не только особенностью штамма, но и действием вакцин.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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