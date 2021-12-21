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Две передачи Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

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Хоккейный клуб «Даллас Старс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Миннесоту Уайлд» со счетом 7:4. Об этом 21 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

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В составе команды две результативные передачи сделал российский нападающий Денис Гурьянов. В «Миннесоте», проигравшей четвертый раз подряд, три очка на счету Кирилла Капризова.

Игра прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе.

После игры «Даллас» с 32 очками занял 11-е место в Западной конференции, «Миннесота» с 40 очками находится на первой строчке.

17 декабря нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список игроков НХЛ старше 36 лет, которые забросили больше всего шайб в первых 30 играх сезона, после победы в матче с «Виннипег Джетс» (5:2).

Россиянин также вышел в лидеры снайперов НХЛ сезона–2021/22. Он на первом месте с 47 очками и сравнялся по этому показателю с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом.

Пока российский форвард на четвертом месте среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). У Овечкина 752 шайбы.

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