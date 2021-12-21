Федеральный центр поможет Новосибирской области достроить мост

Дополнительные деньги поступят Новосибирской области из федерального бюджета на строительство четвертого (Центрального) моста через Обь и развитие дорожной сети. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы России, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Правительство приняло это решение после одобрения трехсторонней комиссии по вопросам малобюджетных отношений. В частности, было решено направлять с дополнительно с 2022 по 2023 годы по 1 млрд рублей каждый год на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году на строительство четвертого моста через Обь, сообщил Жуков, чьи слова приводит VN.ru.

К концу этого года техническая готовность по всему проекту моста в Новосибирске составляет 45%. Рабочее движение по переправе должны открыть через год. Проект реализуется с привлечением средств из регионального и федерального бюджетов.