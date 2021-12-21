В Госдепе заявили об опасениях безопасностью в Европе из-за России

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что опубликованные 17 декабря предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США.

Как рассказал Прайс на брифинге с журналистами, Соединенные Штаты, в свою очередь, представят «перечень озабоченностей» российскими действиями.

«Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям», — прокомментировал представитель Госдепа развитие событий после российских предложений по безопасности в Европе.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что любой диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности с обсуждением обеспокоенностей обеих сторон.

При этом он отметил, что США готовы к дипломатической работе с РФ, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул 19 декабря замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

В этот же день министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что страны НАТО намерены обсудить предложения России по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва не сможет навязывать альянсу свои взгляды.