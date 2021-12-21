В Московский регион пришли арктические холода

Арктические холода сковали Московский регион. Температура воздуха резко упала с –5 до –17 °С. Пик стужи придется на среду, синоптики обещают до –20 °С. Морозы стали рекордными для столицы за последние 40 лет в эти дни декабря, передает телеканал «Известия».

Вечером пробки в Москве достигали максимальных значений. Сильный снегопад практически парализовал движение в столице. Наибольшие заторы наблюдались на набережных в центре города. Садовое кольцо практически смыкалось в обоих направлениях. В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Похолодание пойдет на спад только в четверг вечером. Вместе с морозами обрушится снегопад. К воскресенью снежный покров достигнет 30 см. Сугробы в Москве уже на 10 см превышают норму.

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