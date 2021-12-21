ВОЗ выявила способность «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов

«Омикрон»-штамм распространяется быстрее других вариантов коронавируса, при этом привитые и переболевшие не защищены от заражения им. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «Дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — сказал он на брифинге в Женеве.

Кроме того, по словам Гебрейесуса, число смертей от COVID-19 в 2021 году превышает 3,3 млн человек, и это больше, чем количество смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

18 декабря в ВОЗ заявили о пониженной эффективности Pfizer и AstraZeneca против «Омикрона». При этом уточняется, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

6 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность.

5 декабря было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.