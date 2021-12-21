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Запад предостерегли от повторения Карибского кризиса

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Если Запад перейдет красные линии, обозначенные Москвой, это чревато повторением Карибского кризиса, считает журналист Дмитрий Киселев.

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Как заявил Киселев, если Украина вступит в НАТО или Североатлантический альянс создаст на территории этой страны военную инфраструктуру, Россия будет готовить ответные меры.

«У России лучшее в мире оружие — гиперзвуковое. Оно достигнет Америки так же быстро, как американское или британское оружие сможет достичь Москвы с Украины. Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем», — заявил телеведущий в интервью Би-би-си, опубликованном 20 декабря.

По словам журналиста, обострение ситуации не входит в интересы России. Любое обострение конфликта «будет выбором Запада», добавил он.

Ранее в понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США вместе с европейскими союзниками и партнерами намерены представить свои обеспокоенности действиями России.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО по гарантиям европейской безопасности. Именно эти предложения замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал замгоссекретаря США Карен Донфрид во время ее визита в Москву 15 декабря.

До этого, 9 декабря, Рябков заявил, что ситуация для Москвы реально ухудшилась из-за действий НАТО. По его словам, исходя из логики развития событий, существует риск повторения Карибского кризиса.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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