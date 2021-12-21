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Общество
СК возбудил дело после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе

СК возбудил дело после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе

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После инцидента с самовозгоранием на шахте имени Рубана в Кузбассе следователи возбудили уголовное дело. Об этом 21 декабря сообщается на сайте регионального СКР.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по метрологии федерального бюджетного учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и/или услуг требованиям безопасности»)», — сказано в тексте.

По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство об исправности датчиков, измеряющих уровень опасных газов в шахте, при этом фактически не посещая месторождение.

«Таким образом, подозреваемый неправомерно выдал официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных работ или услуг требованиям безопасности, в результате чего не был обеспечен контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль, а соответственно, аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью работников шахты и любых иных лиц, посещающих ее», — уточнили в ведомстве.

19 декабря пожар произошел на нерабочей шахте в Кемеровской области, которая находится рядом с рабочей шахтой имени Рубана. В нерабочей шахте была приостановлена подача кислорода для профилактики новых возгораний. Все горняки, находящиеся в шахте имени Рубана, были эвакуированы. Всего на поверхность были выведены 139 человек. Пострадавших нет.

Это не первый инцидент на шахтах в Кемеровской области. Утром 25 ноября авария произошла на шахте «Листвяжная». В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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