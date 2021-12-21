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В Вологде загорелся металлический цех площадью 2,5 тысячи кв. м

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Здание цеха по производству мебели в Вологде загорелось на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщила 21 декабря пресс-служба регионального МЧС на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ангар находится на улице Красноармейской, дом 27. В настоящее время огнеборцы ликвидировали пожар.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение металлического ангара на площади 2,5 тыс. кв. м», — следует из материала.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в происшествии нет. Эвакуация также не проводилась.

К тушению привлекали порядка 40 человек и 12 единиц техники.

Ранее, 13 декабря, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся склад вещевого рынка. К ликвидации пожара были привлечены 13 единиц техники и 62 человека личного состава. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.

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