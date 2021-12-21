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В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров

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В России страхование от пожаров должно быть обязательным в интересах безопасности. Соответствующее заявление сделал во вторник, 21 декабря, временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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«Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе и безопасности», — отметил Чуприян в интервью ТАСС.

По его словам, сумма отчислений в страховой фонд зависит от количества нарушений по линии пожарной безопасности.

«Если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого», — уточнил врио главы МЧС.

При этом Чуприян заявил, что российское общество пока не готово к подобным нововведениям.

17 декабря ИА «Татар-информ» писало о том, что с начала 2021 года в 21 муниципалитете Татарстана на 4% по сравнению с 2020 годом выросло количество пожаров. При этом число погибших составило 164 человека, в том числе шестеро детей. Отмечалось, что среди причин возгорания наиболее часто встречается неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а также неисправность отопительных печей и дымоходов.

В августе министерство территориальной безопасности Пермского края фиксировало рост числа погибших в результате пожаров детей в 8,5 раза больше, чем за период с начала прошлого года до августа.

5 марта в пресс-службе МЧС сообщали о том, что в 48 субъектах России отмечается рост числа погибших в результате пожаров. При этом среди основных причин пожаров в жилых домах в ведомстве назвали аварийный режим работы электрооборудования и электросетей (35%), нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (более 34%).

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