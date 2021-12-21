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Эксперты проверят видео со стреляющими в амурского тигра в Приморье

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Эксперты охотнадзора и центра «Амурский тигр» 20 декабря начали проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором несколько мужчин гонятся за амурским тигром на машине, а потом стреляют вслед животному.

Видео появилось в Сети в декабре. На нем мужчины едут вслед за редким тигром, который якобы выходит в оживленные места в поселке, мешая местным жителям покинуть дома, и уже убил двух собак. Судя по кадрам, когда животное решило убежать в лес, один из мужчин начал стрелять ему вслед.

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Местные СМИ уточнили, что происшествие могло произойти в селе Мельничное. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев опроверг информацию о том, что на видео этот населенный пункт.

«Это точно не село (Мельничное), там на месте два инспектора, объехали всё — следов нет. Глава поселения подтверждает, что тигра нет. Проверяем, Красноармейский ли это район», — сказал он «РИА Новости».

В Приморском охотнадзоре агентству также подтвердили, что проверка проводится, а на месте уже работают специалисты.

Ранее, 17 декабря, амурский тигр, которого поймали недалеко от села Нагибово в Октябрьском районе ЕАО и выпустили в дикую природу, вновь вышел к людям. По словам местных жителей, он зашел на ферму и напал на баранов, находившихся в сарае.

Тигр держал в страхе жителей Нагибово почти одну неделю. Он задрал как минимум четырех собак. 14 декабря люди лицом к лицу столкнулись с хищником, и он бросился в их сторону. Позже специалисты отогнали его на безопасное расстояние от населенного пункта, обездвижили, привезли и выпустили в места, где зверь обитал ранее.

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