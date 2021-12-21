Писатель Майк Омер рассказал о новой экранизации своего романа в России

Самый популярный на сегодняшний день писатель в мире, автор триллеров «Внутри убийцы», «Глазами жертвы» Майк Омер рассказал «Известиям» о своих новой книжной серии и поделился ожиданиями от экранизации цикла о Зои Бентли в России.

Сейчас Майк Омер работает над новой книжной серией – ее героиней станет уже не профйлер ФБР Зои Бентли, а профессиональная переговорщица, специаизирующаяся на освобождении заложников Эбби Маллен.

Пока что из неё на английском вышла лишь первая книга, на русский она ещё не переведена, только ожидается. В центре сюжета — разница в восприятии одной и той же ситуации разными людьми и то, как они влияют друг на друга. Антураж и тематика здесь — тоталитарные культы, «инфлюэнсеры», «теории заговора» и реальные схемы, оказывающие влияние на окружающую действительность.

Писатель также признался, что с нетерпением ждет экранизации цикла о Зои Бентли «Кинопоиском».

«Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди» — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Еще один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо», — рассказал Майк Омер.

Кинопоиск и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова», представляющее писателя Майка Омера, заключили сделку: сервис получил права на экранизацию популярного детективного цикла Омера о криминальном психологе Зои Бентли на всех языках мира, а также на последующую дистрибуцию сериалов и/или фильмов, созданных по мотивам этой трилогии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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