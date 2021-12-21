Минсельхоз не будет продлевать мораторий на проверки импортного вина в РФ с 1 января 2022 года. Этот вопрос на площадке ведомства не рассматривают, рассказали «Известиям» в министерстве.

22 октября 2021 года правительство утвердило постановление, которое заблокировало контрольно-надзорные мероприятия в отрасли. С этого момента бизнес не привлекали к ответственности за несоответствие требованиям по классификации винодельческой продукции.

Речь идет о нормах, которые заложены в законах о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ, вступил в силу в июне 2020 года) и о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта (171-ФЗ, вступил в силу в июле 2021-го). Из обоих документов власти убрали термин «шампанское», оставив лишь российское шампанское и игристое вино. Это вызвало критику со стороны французских производителей из региона Шампань.

В частности, в начале июля «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — поставщик в РФ Moët & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot — предупредил своих партнеров о том, что приостанавливает отгрузки продукции. Дистрибутор пояснял: новое законодательство обязывает производителей изменить маркировку на бутылках, написав не «шампанское», а «игристое вино». То есть виноделам нужно было заменить контрэтикетку. А затем заново пройти сертификацию, поскольку вид производимой продукции изменился. Позже заявление о приостановке поставок напитков в Россию сделал Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

Вскоре Минфин, Минсельхоз и Росалкогольрегулирование дали разъяснения по новым нормам закона, объяснив, что компании могут не проходить сертификацию заново, если состав продукции не менялся.

К сегодняшнему дню компании сменили маркировку напитков, убедились «Известия». Например, Moët & Chandon уже продается в рознице как игристое вино из Шампани.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Игристый шанс: мораторий на проверки виноделов в РФ не продлят