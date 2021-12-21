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Контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заболел COVID-19

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Сотрудник Белого дома, контактировавший с американским лидером Джо Байденом 17 декабря, заболел коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщила представитель администрации США Джен Псаки.

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«Утром в понедельник сотрудник среднего звена, который обычно не контактирует с президентом, сдал положительный тест на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут на борту номер один вблизи президента», — отметила она.

Уточняется, что заболевший сотрудник получил три дозы вакцины от коронавируса.

При этом, по словам Псаки, тесты Байдена на COVID-19, сделанные в воскресенье и понедельник показали отрицательный результат. Он продолжит работать и не будет уходить на карантин, поскольку полностью привит, подчеркнула она.

1 ноября стало известно, что 78-летний Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он проходил тестирование после сообщений об обнаружении COVID-19 у его пресс-секретаря Джен Псаки.

В сентябре американский лидер получил третью, бустерную прививку от коронавирусной инфекции. По словам главы Белого дома, после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

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