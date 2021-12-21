В МЧС разработали ГОСТ по организации братских могил ​

ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предложил ГОСТ по срочному захоронению тел умерших людей и животных во время войны и при ЧС в мирное время. Соответствующий документ был опубликован 20 декабря на сайте МЧС.

Уточняется, что стандарты вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Согласно разработанному ГОСТу, при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых построек, особенности рельефа, а также уклон местности и расположение источника водоснабжения. При этом размер земельного участка для захоронения должен определяться с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом площадь не может превышать 40 га.

В документе также указано, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли.

В мирное время органы региональной исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. Так, властям необходимо подготовить гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Кроме того, среди условий организации братских могил говорится о том, что расстояние между гробами должно быть не меньше полуметра, его следует заполнить слоями земли и хвороста.

На базе ритуальных служб будет необходимо создавать команды по срочному захоронению в мирное и военное время, которые займутся сбором тел погибших, доставкой их к месту погребения и захоронением.

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