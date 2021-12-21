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В МЧС разработали ГОСТ по организации братских могил ​

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ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предложил ГОСТ по срочному захоронению тел умерших людей и животных во время войны и при ЧС в мирное время. Соответствующий документ был опубликован 20 декабря на сайте МЧС.

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Уточняется, что стандарты вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Согласно разработанному ГОСТу, при выборе мест захоронения необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых построек, особенности рельефа, а также уклон местности и расположение источника водоснабжения. При этом размер земельного участка для захоронения должен определяться с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом площадь не может превышать 40 га.

В документе также указано, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли.

В мирное время органы региональной исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений. Так, властям необходимо подготовить гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Кроме того, среди условий организации братских могил говорится о том, что расстояние между гробами должно быть не меньше полуметра, его следует заполнить слоями земли и хвороста.

На базе ритуальных служб будет необходимо создавать команды по срочному захоронению в мирное и военное время, которые займутся сбором тел погибших, доставкой их к месту погребения и захоронением.

24 октября российские поисковые организации передали украинской стороне останки четырех солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Те передали России останки 17 воинов, павших на территории современной Украины.

Ранее, 11 октября, на территории Ржевского района Тверской области члены московской общественной организации «Поиск» во время этапа «Вахты памяти» обнаружили останки 128 бойцов и командиров Красной армии. Их нашли в неучтенной братской могиле — санитарном захоронении на краю колхозного поля.

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