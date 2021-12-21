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Доходы большинства фрилансеров не превышают 15 тыс. рублей

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Заработки более половины российских фрилансеров (54%) не превышают 15 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и СберНПФ, которое есть в распоряжении «Известий».

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Каждому пятому свободному специалисту (22%) такая работа приносит от 15 до 30 тыс. рублей, а у 13% опрошенных заработки от занятий фрилансом составляют от 30 до 50 тыс. рублей. Только 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.

При этом подавляющее большинство фрилансеров (82%) признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеет только 18% свободных работников, говорится в исследовании.

Сегодня работой без оформления в штат занимается каждый третий россиянин (37%), выяснили «Работа.ру» и СберНПФ. Для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Это существенно больше, чем в прошлом году, когда, согласно аналогичному опросу, услуги в качестве частных лиц в России оказывал только каждый пятый респондент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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