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«Омикрон» стал доминантным штаммом коронавируса в США

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В Соединенных Штатах почти три четверти случаев заражения коронавирусом за неделю пришлось на «Омикрон», штамм стал доминировать в стране на другими. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщило агентство Associated Press со ссылкой медицинского регулятора CDC.

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Отмечается, что в период с 13 по 18 декабря в США зафиксировано 73,2% подтвержденных случаев заболевания штаммом «Омикрон». При этом, с 6 по 11 декабря им заразились 1-2% населения.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal сообщала о том, что медучреждения США испытывают дефицит больничных коек, а отделения интенсивной терапии переполнены пациентами с «Омикроном», нуждающимися в срочном лечении. Кроме того, в больницах не хватает медицинского персонала.

18 декабря телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщал о том, что американский президент Джо Байден выступит во вторник, 21 декабря, с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Решение было принято на фоне роста числа случаев COVID-19 и призывов федеральных органов здравоохранения к вакцинации людей.

В ВОЗ при этом указали, что предварительные результаты исследования вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca указывают на их пониженную эффективность против штамма «Омикрон» и уточнили, что после бустерной дозы вакцины от компании Pfizer эффективность действия препарата против нового штамма повышается.

Первый случай заболевания штаммом «Омикрон» в Штатах был зафиксирован 1 декабря.

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