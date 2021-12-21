Судно с тремя людьми опрокинулось в реке под Астраханью

Маломерное судно «Казанка» с тремя людьми на борту опрокинулось в Камызякском районе Астраханской области. Об этом сообщается во вторник, 21 декабря, в Telegram-канале регионального главка МЧС.

«На борту находились трое человек, двое из них самостоятельно выбрались на берег. По предварительным данным, один человек утонул», — говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба регионального ведомства, информация об опрокидывании судна на реке Большая Черная села Раздор Камызякского района поступило 21 декабря в 00:09 (20 декабря 23:09 мск).

В настоящее время на месте происшествия работают семь единиц техники и 14 человек.

Ранее, 13 декабря, в Балтийском море столкнулись два грузовых корабля. Отмечалось, что авария произошла примерно в 03:30 (05:30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Столкнулись британский Scot Carrier и датский Karin Hoej. Уточнялось, что датское судно перевернулось.Отмечалось, что два человека пропали без вести.