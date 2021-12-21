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Иммунолог назвал штамм «Омикрон» возможным условным спасением

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О варианте коронавируса «Омикрон» пока известно слишком мало, но если верно предположение, что вызываемое им заболевание будет проходить в легкой форме, новый штамм условно можно будет считать спасением от пандемии. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

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«То, что он быстрее передается — это точно. Но теоретически он может вызывать как более легкий, так и более тяжелый COVID-19. Если заболевание, вызванное «Омикроном», будет протекать в легкой форме, его условно можно будет считать спасением», — сказал «Известиям» специалист.

Делать выводы о том, что этот вариант вируса является живой вакциной, пока преждевременно, подчеркнул директор НИИ имени Пастера. Количество людей, у которых выделен вирус, небольшое, чтобы делать даже предположения. По словам иммунолога, нужно как минимум несколько сотен наблюдений. Что же касается данных зарубежных исследований, то механически перенести их на российскую популяцию популяцию нельзя.

«Эти данные, касающиеся штамма «Омикрон», получены на популяции и на тех штаммах, которые циркулируют, допустим, в ЮАР. А у нас свои особенности. И по населению, и по штамму», — отметил Арег Тотолян.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Может, мы еще будем радоваться появлению «Омикрона»

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