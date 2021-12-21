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Венесуэльский контракт грозит сотрудникам «Рособоронэкспорта» уголовным делом

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Контракт на строительство заводов по производству автоматов Калашникова в Венесуэле может обернуться для работников АО «Рособоронэкспорт» многомиллионным уголовным делом. Следственный комитет (СК) уже начал проверку сотрудников компании по статьям о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

Поводом для нее, как утверждает знакомый с ситуацией источник «Известий», стал срыв обязательств по договору. По версии следствия, представители «Рособоронэкспорта» могли перечислить 200 млн рублей на счет компании-подрядчика, хотя знали, что на нее наложены ограничения. В итоге немалая часть этой суммы списалась в пользу третьих лиц.

О строительстве заводов по производству российских автоматов впервые заявили в 2001 году, когда Венесуэла подписала с РФ договор о военно-техническом сотрудничестве.

Сообщалось, что российская сторона должна была возвести два завода. На одном из них планировалось начать выпуск автоматов Калашникова АК-103, на другом — 7,62-миллиметровых патронов образца 1943 года к ним. Новое производство, рассчитанное на выпуск 25 тыс. автоматов ежегодно, планировали развернуть в венесуэльском городе Маракай.

На сегодняшний день строительство оборонных заводов в Венесуэле еще не завершено. Компания-подрядчик признана банкротом еще в 2018 году.

Если подтвердится информация о переводе денег на замороженные счета, против работников «Рособоронэкспорта» могут быть возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, приведшая к нанесению особо крупного ущерба») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдали автоматом: следствие заинтересовал венесуэльский контракт «Рособоронэкспорта»

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