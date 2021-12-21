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Вооруженный ножом мужчина освободил одну из заложниц в Париже

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Вооруженный ножом мужчина, который взял в заложники двух женщин в 12-м округа Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Об этом говорится 20 декабря в сообщении столичной полиции в Twitter.

«Преступник только что освободил одну из заложниц, она не пострадала», — сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейская бригада розыска и быстрого реагирования (BIS) продолжает вести переговоры с мужчиной.

О том, что мужчина взял в заложники двух женщин сообщила ранее в понедельник радиостанция Europe 1. По данным журналистов, захвативший заложниц в 12-м округе Парижа мужчина страдает психическими расстройствами. Отмечалось, что двух женщин держат в киоске на улице д'Алигр. Злоумышленник просил о встрече с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

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