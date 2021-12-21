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Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа не путешествовать на Украину

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Представитель Белого дома Дженнифер Псаки разъяснила, что рекомендация Госдепартамента гражданам США воздержаться от поездок на Украину была сделана с целью «предоставить дополнительные сведения» к уже имеющимся тезисам.

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Трансляция регулярного брифинга велась 20 декабря в Twitter Белого дома.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», — отметила Псаки в разговоре с журналистами.

Официальный представитель администрации президента США подчеркнула, что «обновленная рекомендация — это свидетельство «прозрачности» и «попытка дать уже имеющуюся информацию напрямую».

Однако на вопрос представителей СМИ, появилась ли у Вашингтона новые свидетельства об эскалации ситуации на границе с Украиной, она не ответила.

Ранее в понедельник на сайте Госдепартамента были опубликованы рекомендации для американцев, призывающие воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России». Как уточнялось в материале, в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».

В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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