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Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского за майнинг на рабочем месте

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В Саратове по решению суда бывший сотрудник ГИБДД выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей за майнинг криптовалюты в здании местного отделения полиции. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Отмечается, что мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он уволен из органов полиции.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года», — говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, с февраля по июль 2021 года полицейский установил два электронных устройства для получения криптовалюты через интернет во временно не используемом, но принадлежащем полиции здании по адресу 6-ой Соколовогорский проезд. Ущерб, причиненный действиями сотрудника ГИБДД, «состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей», на данный момент он возмещен, уточнили в региональном ведомстве.

В СК по Саратовской области добавили, что экс-полицейский признал вину как на предварительном следствии, так и в зале суда.

9 декабря пресс-службе «Мособлэнерго» сообщили о том, что в Подмосковье выявили подпольную майнинговую ферму, незаконно подключенную к сетям компании. По сообщению замгендиректора компании по взаимодействию с органами власти и безопасности Алексея Калмыкова, объем незаконно потребляемой электроэнергии для питания компьютерного оборудования составил более 9,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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