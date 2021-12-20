Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям
Спорт
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Мир
США намерены составить «перечень озабоченностей» действиями РФ
Общество
В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке
Мир
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению
Общество
Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Экономика
Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

В Раде оценили обвинения Медведчука и Порошенко по делу об угле из Донбасса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса будет прекращено, считает депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа» Ренат Кузьмин.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

«Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется», — написал Кузьмин 20 декабря в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, все доказательства по этому делу строятся только на некоторых записях, сделанных якобы в рамках контрразведовательных дел.

«На самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в (Службе безопасности Украины) СБУ никогда не было. Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведенная в деле установила, что все эти записи смонтированы», — заявил член партии «Оппозиционная платформа»

По его мнению, СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд, констатировал Кузьмин.

При этом, по его словам, когда это дело будет прекращено, «все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых».

Ранее в понедельник адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что бывшего президента вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, который состоится 23 декабря. При этом позже Новиков подчеркнул, что Порошенко не явится на допрос.

Пресс-служба государственного бюро расследований Украины сообщила, что Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

До этого, 12 ноября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

Тогда же глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями.

8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021