В Раде оценили обвинения Медведчука и Порошенко по делу об угле из Донбасса

Дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука по делу о закупке угля из Донбасса будет прекращено, считает депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа» Ренат Кузьмин.

«Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — это бред сумасшедшей сивой кобылы, просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется», — написал Кузьмин 20 декабря в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, все доказательства по этому делу строятся только на некоторых записях, сделанных якобы в рамках контрразведовательных дел.

«На самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в (Службе безопасности Украины) СБУ никогда не было. Прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов. Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведенная в деле установила, что все эти записи смонтированы», — заявил член партии «Оппозиционная платформа»

По его мнению, СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд, констатировал Кузьмин.

При этом, по его словам, когда это дело будет прекращено, «все причастные к его фабрикации сядут на скамью подсудимых».

Ранее в понедельник адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что бывшего президента вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, который состоится 23 декабря. При этом позже Новиков подчеркнул, что Порошенко не явится на допрос.

Пресс-служба государственного бюро расследований Украины сообщила, что Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

До этого, 12 ноября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

Тогда же глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями.

8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.