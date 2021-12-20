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Порошенко не явится на допрос 23 декабря по делу о госизмене

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Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос 23 декабря по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил его адвокат Илья Новиков.

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«Почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны неправильным способом», — заявил Новиков в эфире телеканала «UA:Первый».

Ранее в понедельник Новиков написал на своей странице в Facebook о том, что сотрудники прокуратуры приехали к дому Порошенко и, не застав его там, оставили в щели калитки текст подписанного подозрения по делу о поставках угля из ДНР в 2014 году и повестку на допрос на 23 декабря».

По мнению адвоката экс-президента Украины, дело в отношении Порошенко необходимо местным властям для отвлечения внимания общества от энергетического кризиса в стране.

Согласно сообщению государственного бюро расследований Украины, экс-главу подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

12 ноября стало известно о том, что спецслужба Украины проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

По словам главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. Заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком опроверг и сам Порошенко 8 октября.

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