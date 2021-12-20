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СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ

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Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча команд состоялась 20 декабря в Санкт-Петербурге. Хозяева одержали волевую победу со счетом 4:2 (2:1, 2:1, 0:0), пишет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей дубль оформил форвард Антон Бурдасов (17-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забили Даниил Пыленков (20) и Андрей Кузьменко (38).

У «Спартака» отличились Александр Хохлачев (4) и Александр Никишин (40).

Таким образом, СКА с 56 очками сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ. «Спартак» расположился на седьмом месте (45 очков).

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