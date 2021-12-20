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Шеф-повар рассказала о секретах правильного приготовления пасты

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Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа перечислила в понедельник, 20 декабря, основные хитрости в приготовлении пасты и назвала главные ошибки при варке макарон, пишет Daily Star.

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По ее словам, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления продукта в кипящую воду ее следует постоянно помешивать, чтобы паста не слиплась.

Также шеф-повар обратила внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты, эксперт порекомендовала варить ее в течение шести-семи минут. Если по истечении этого времени она остается твердой, можно подержать ее в кипящей воде еще 30 секунд, пишет «Федеральное агентство новостей».

Одной из самых распространенных ошибок является промывание только что сваренных макарон в холодной воде. В этом нет никакого смысла, считает шеф-повар.

Также она раскритиковала привычку многих людей добавлять в воду подсолнечное или оливковое масло, чтобы макароны не слиплись. Роберта д'Элиа подчеркнула, что масло оставляет пленку на пасте, которая не дает вкусу блюда полностью раскрыться, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о допустимой норме употребления сладостей. По словам специалиста, норма взрослого человека составляет 40 — 75 граммов сахара в день, что включает и сладости, и фрукты, и любые другие продукты, передает RT.

В этот же день диетолог Маргарита Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По словам эксперта, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод.

А чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева посоветовала подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.

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