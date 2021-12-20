В ВОЗ заявили о признаках выхода РФ на плато по заболеваемости COVID-19

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительности. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

«Мы абсолютно согласны с оценкой, которую делают национальная система [здравоохранения], Роспотребнадзор. Видны хорошие знаки», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Однако, по ее словам, «есть плато», но уровень заболеваемости остается высоким, «близким к 30 тыс. случаев в день», поэтому ВОЗ призывает не терять бдительности.

За минувшие сутки в России выявлено 27 022 новых случая COVID-19, что стало минимальным показателем с 6 октября.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958) и Московской области (1935).

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

15 декабря профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сроки окончания пандемии коронавируса зависят от вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. По словам вирусолога, пандемия закончится к концу 2022 года при условии соблюдения противоэпидемических мер и вакцинации населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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