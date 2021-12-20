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Более 3,7 тыс. обращений по ВИЧ поступило на горячую линию Роспотребнадзора
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Более 3,7 тыс. обращений по ВИЧ поступило на горячую линию Роспотребнадзора

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Более 3,7 тыс. человек обратились по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на горячую линию столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом пресс-служба ведомства сообщает в понедельник, 20 декабря.

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«В рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в управлении Роспотребнадзора по Москве и его территориальных отделах, а также в Центре гигиены и эпидемиологии в Москве с 25 ноября по 3 декабря 2021 года была организована горячая линия по консультированию граждан по ВИЧ-инфекции», — говорится в сообщении. На горячую линию обратились 3759 человек.

В основном вопросы касались обследования и профилактики ВИЧ-инфекции, а также эпидемиологической ситуации в России и Москве и клинических проявлениях инфекции, передает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники ведомства провели в этот период более 20 тыс. консультаций на горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ, пишет REGNUM.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в этом году от коронавируса в мире скончались 3,3 млн человек. Это превышает общее число умерших в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза, вместе взятых.

Ранее, 17 декабря, директор и соучредитель Института вирусологии человека Мэрилендского университета США и соучредитель Global Virus Network Роберт Галло объяснил в интервью «Известиям» важность вакцинации детей от коронавируса.

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