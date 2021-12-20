Директора спортшколы будут судить за гибель подростка в Орловской области

В Орловской области по обвинению в халатности, повлекшей гибель ребенка, перед судом предстанет директор детской спортивной школы.

Следствием установлено, что в январе 2018 года команда по футболу в составе 12 человек под руководством главы МБУ ДО «ДЮСШ» Свердловского района прибыла с соревнований по мини-футболу на железнодорожную станцию Змиёвка, передает InfoOrel.ru.

Директор школы оставил обучающихся на пассажирской платформе и ушел. Один из несовершеннолетних, оставшихся без присмотра, погиб. Подросток вышел из прибывшего на станцию Змиёвка поезда № 6338 Курск–Орёл и попал под электропоезд № 6339 Орёл–Курск.