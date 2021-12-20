Автоэксперт рассказал о правилах подготовки автомобиля к морозам

Водителям необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не навредить автомобилю во время морозов. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Всё, что нужно сделать с автомобилем, чтобы подготовиться к зиме, — это поменять шины — летние на зимние. Причем «переобуться» нужно, когда уже стоит уверенный минус, когда уже снег пошел. Советую водителям следить за прогнозом. Особенно это касается южных регионов России», — рассказал он РЕН ТВ.

Он отметил, что до наступления снега шины менять не нужно, так как на чистом асфальте летние шины держатся лучше зимних.

Также Субботин посоветовал водителям заранее позаботиться об уплотнителях дверей.

«Сейчас уплотнитель является не просто штукой, которая препятствует выходу тепла из машины. Это еще и шумопоглощающий элемент. Их много — два, три, а то и четыре уровня. И все нужно обработать силиконом», — пояснил эксперт.

Он отметил, что это гарантирует, что утром в автомобиле откроются двери.

Кроме того, автоэксперт рассказал, как попасть в машину, если двери все-таки открыть не удалось. По его словам, сделать это можно только через багажник, так как во многих машинах есть специальный крючок, открывающий его.

Также важно во время морозов правильно прогревать лобовое стекло. Так, сразу пускать горячий воздух на него нельзя, из-за этой манипуляции может треснуть стекло. Субботин порекомендовал постепенно переводить поток воздуха с холодного на теплый.

Помимо этого, автоэксперт посоветовал обратить внимание на правильный прогрев двигателя. Делать это нужно не 20–30 минут, а всего лишь три-пять, чтобы прогрелось масло.

10 декабря эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые частые ошибки водителей на зимней дороге. Первой распространенной ошибкой является несоблюдение необходимой дистанции. Кроме того, необходимо помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии. Также опасны резкие маневры, перестроения и пренебрежение скоростным режимом.