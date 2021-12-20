Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок
Общество
Более 3,7 тыс. обращений по ВИЧ поступило на горячую линию Роспотребнадзора
Мир
Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским
Общество
В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке
Мир
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению
Общество
Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Экономика
Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

Автоэксперт рассказал о правилах подготовки автомобиля к морозам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителям необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не навредить автомобилю во время морозов. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Всё, что нужно сделать с автомобилем, чтобы подготовиться к зиме, — это поменять шины — летние на зимние. Причем «переобуться» нужно, когда уже стоит уверенный минус, когда уже снег пошел. Советую водителям следить за прогнозом. Особенно это касается южных регионов России», — рассказал он РЕН ТВ.

Он отметил, что до наступления снега шины менять не нужно, так как на чистом асфальте летние шины держатся лучше зимних.

Ложная обочина и реальная яма: что нужно знать о зимнем вождении
Чемпион СССР Михаил Горбачев дал советы водителям

Также Субботин посоветовал водителям заранее позаботиться об уплотнителях дверей.

«Сейчас уплотнитель является не просто штукой, которая препятствует выходу тепла из машины. Это еще и шумопоглощающий элемент. Их много — два, три, а то и четыре уровня. И все нужно обработать силиконом», — пояснил эксперт.

Он отметил, что это гарантирует, что утром в автомобиле откроются двери.

Кроме того, автоэксперт рассказал, как попасть в машину, если двери все-таки открыть не удалось. По его словам, сделать это можно только через багажник, так как во многих машинах есть специальный крючок, открывающий его.

Также важно во время морозов правильно прогревать лобовое стекло. Так, сразу пускать горячий воздух на него нельзя, из-за этой манипуляции может треснуть стекло. Субботин порекомендовал постепенно переводить поток воздуха с холодного на теплый.

Помимо этого, автоэксперт посоветовал обратить внимание на правильный прогрев двигателя. Делать это нужно не 20–30 минут, а всего лишь три-пять, чтобы прогрелось масло.

10 декабря эксперты сервисов «СберУслуги» и «СберАвто» назвали самые частые ошибки водителей на зимней дороге. Первой распространенной ошибкой является несоблюдение необходимой дистанции. Кроме того, необходимо помнить, что резкое торможение может быть опасно даже летом на сухой дороге, но зимой оно также может стать причиной аварии. Также опасны резкие маневры, перестроения и пренебрежение скоростным режимом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021