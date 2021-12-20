Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок
Общество
Более 3,7 тыс. обращений по ВИЧ поступило на горячую линию Роспотребнадзора
Мир
Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским
Общество
В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке
Мир
В бундестаге прокомментировали высылку российских дипломатов из ФРГ
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению
Общество
Невролог рассказал об опасности коротких брюк в холода
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Экономика
Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова 20 декабря прокомментировала «Известиям» рекордные сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой». По ее словам, ожидания от кинокартины были высоки, и она не разочаровала.

Нео-«Матрица» и Спайдермен без маски: блокбастеры прорвались на экраны
Что смотреть в кино в эти выходные

«Релиз побил рекорд премьерного дня, который ранее установил «Веном», и зафиксировал рекордные сборы первого уикенда, пропустив вперед лишь «Последний богатырь: Корень зла», — сообщила эксперт.

По ее мнению, успех связан с тем, что релиз рассчитан на очень широкую аудиторию: рейтинг 12+ и известность бренда «Человек-паук» позволяет считать фильм практически семейным.

Блокбастер Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» стал лидером декабрьского уикенда с явным преимуществом, заработав 862 млн рублей и став вторым стартом года в России. Пальма первенства по-прежнему принадлежит другому кинокомиксу Sony и Marvel — «Веному». Точная сумма сборов «Человека-паука» на вечер понедельника — 1 млрд 134 млн рублей.

Ранее, 24 августа, компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер этого фильма. В нем зрители могли наблюдать Питера Паркера в исполнении Тома Холланда после событий фильма 2019 года «Человек-паук: Вдали от дома», в финале которого была раскрыта личность супергероя, а самого Паркера обвинили в убийстве Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола.

В новой картине Паркер обращается за помощью к магу Доктору Стрэнджу, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум.

Во втором трейлере, показанном студией 17 ноября, подробнее рассказывалось о том, с чем еще предстоит столкнуться супергерою. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021