В сети кинотеатров «КАРО» прокомментировали рекордные сборы фильма о Человеке-пауке

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова 20 декабря прокомментировала «Известиям» рекордные сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой». По ее словам, ожидания от кинокартины были высоки, и она не разочаровала.

«Релиз побил рекорд премьерного дня, который ранее установил «Веном», и зафиксировал рекордные сборы первого уикенда, пропустив вперед лишь «Последний богатырь: Корень зла», — сообщила эксперт.

По ее мнению, успех связан с тем, что релиз рассчитан на очень широкую аудиторию: рейтинг 12+ и известность бренда «Человек-паук» позволяет считать фильм практически семейным.

Блокбастер Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» стал лидером декабрьского уикенда с явным преимуществом, заработав 862 млн рублей и став вторым стартом года в России. Пальма первенства по-прежнему принадлежит другому кинокомиксу Sony и Marvel — «Веному». Точная сумма сборов «Человека-паука» на вечер понедельника — 1 млрд 134 млн рублей.

Ранее, 24 августа, компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер этого фильма. В нем зрители могли наблюдать Питера Паркера в исполнении Тома Холланда после событий фильма 2019 года «Человек-паук: Вдали от дома», в финале которого была раскрыта личность супергероя, а самого Паркера обвинили в убийстве Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола.

В новой картине Паркер обращается за помощью к магу Доктору Стрэнджу, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Паркер хотел, чтобы почти все забыли о том, кто скрывается под маской Паука. Но в ходе заклинания что-то пошло не так и нарушился пространственно-временной континуум.

Во втором трейлере, показанном студией 17 ноября, подробнее рассказывалось о том, с чем еще предстоит столкнуться супергерою. В кадре появились враги Человека-паука из других вселенных. Среди них Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Зеленый Гоблин.