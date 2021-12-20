Школу креативных индустрий создадут на средства гранта в Казани

Казанское художественное училище имени Фешина выиграло президентский грант на 58 млн рублей на создание школы креативных индустрий. Как отметила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, по общему числу победителей республика заняла второе место, передает ИА «Татар-информ».

«Фонд президентских грантов продолжает прием заявок. На будущий год предусмотрено 8 млрд [рублей], я сама являюсь членом координационного комитета при президентском Фонде культурных инициатив. До 20 января будет проходить прием следующих заявок. Через год сумма грантов будет увеличена. Смысл в том, чтобы правильно развивать проектную культуру наших учреждений и некоммерческих организаций. При правильной подаче заявок очень велики шансы на победу», — подчеркнула Ирада Аюпова.

В Татарстане 17 декабря состоялось торжественное закрытие Года родных языков и народного единства. Об этом сообщил председатель координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан, руководитель парламента региона Фарид Мухаметшин. По его словам, 5 сентября 2020 года глава республики Рустам Минниханов подписал указ об объявлении 2021-го Годом родных языков и народного единства.