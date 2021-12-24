Да будет бой: какие турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впечатлили больше всего

Второй поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 257 (24 января) — победа Порье техническим нокаутом во втором раунде
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Реванш Александр Поветкин – Диллиан Уайт (28 марта) — британец нокаутировал россиянина в четвертом раунде и вернул себе временный титул WBC в тяжелом весе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Совместный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и компании Басты GAZFIGHT (22 мая) — в главном поединке красочного вечера бокса Евгений Романов победил единогласным решением судей Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейте (до 101,6 кг)
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports
Выставочный бой между легендарным боксером Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом (7 июня) — по итогам восьми раундов поединка никто из бойцов так и не смог отправить оппонента в нокаут, а другого способа выявить победителя не было из-за отсутствия судей
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Фото: REUTERS/Andrew Couldridge
Бой за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа (26 сентября) — украинец одержал победу над британцем единогласным решением судей по итогам 12 раундов и завоевал четыре чемпионских пояса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бойцовский турнир РЕН ТВ с участием Федора Чудинова, Артема Тарасова, Михаила Кокляева, Эдгара Гукасяна, Вячеслава Дацика и других именитых бойцов (20 февраля) — в основном карде турнира зрители увидели пять зрелищных поединков: Федор Чудинов разошелся миром с Айзеком Чилембой, Михаил Кокляев победил решением судей Артема Тарасова, Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона, Максим Новоселов оказался сильнее Дениса Вильданова, а Эдгар Гукасян и Адриан Перес не смогли выявить победителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Турнир в рамках Международного дня бокса в Москве: триумф Алояна и возвращение Гассиева (22 июля) — Михаил Алоян одержал победу над Йоханом Мчанья судейским решением и завоевал титул чемпиона РЕН ТВ, а Мурат Гассиев после двухлетнего простоя нокаутировал в новой для себя супертяжелой категории немца Михаэля Валлиша и взял пояс WBA Asia
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Фото: Getty Images/Sportsfile/Thomas King
Завершение трилогии между Дастином Порье и Конором Макгрегором на турнире UFC 264 (11 июля) — ирландец сломал ногу в конце первого раунда и не смог продолжить поединок, в результате чего победа была присуждена американскому бойцу, а Конор выбыл на длительный срок. Порье стал обязательным претендентом на титул в легком весе, однако не смог отобрать пояс у Чарльза Оливейры в поединке, который состоялся 12 декабря на турнире UFC 269
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale
Бой за пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер (10 октября) — британец защитил титул, нокаутировав американского боксера в 11-м раунде. Это был третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый прошел в декабре 2018 года и завершился вничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, победу одержал Фьюри техническим нокаутом и завоевал пояс WBC. Третий поединок должен был состояться в прошлом году, но переносился несколько раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Боксерский турнир «Буря на волге» с участием Эдгара Гукасяна, Максима Щербакова, Дениса Вильданова и других (17 декабря) — заключительное в 2021 году мероприятие в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошло в Самаре и подарило зрителям несколько зрелищных поединков. Эдгар Гукасян взял реванш у Рикардо Вильяльбы (их первый бой в июле в Москве был остановлен после того, как россиянин ударил аргентинца головой), одержав победу во втором раунде и вернув себе пояс WBA Asia в первом среднем весе. Также в рамках того же вечера состоялся еще один реванш — между Денисом Вильдановым по прозвищу Большой Папа и Максимом Щербаковым по прозвищу Топор. В их первом бою, который проходил на голых кулаках осенью 2020 года, Вильданов победил в первом раунде. В Самаре Щербакову удалось взять достойный реванш — он отправил в нокаут оппонента всего через 15 секунд после начала схватки
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Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger
Триумф россиян на турнире UFC 267 (30 октября) — в основном карде еще одного зрелищного ивента самого престижного бойцовского промоушена участвовали сразу пятеро наших соотечественников, и все они добились убедительных побед. Магомед Анкалаев решением судей оказался сильнее Волкана Оздемира, Хамзат Чимаев одолел удушающим приемом Ли Цзянляня, Александр Волков победил Марчина Тыбуру, Ислам Махачев выиграл у Дэна Хукера, а Петр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в бою с Кори Сэндхагеном
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