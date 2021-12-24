Да будет бой: какие турниры «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впечатлили больше всего

Боксерский турнир «Буря на волге» с участием Эдгара Гукасяна, Максима Щербакова, Дениса Вильданова и других (17 декабря) — заключительное в 2021 году мероприятие в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошло в Самаре и подарило зрителям несколько зрелищных поединков. Эдгар Гукасян взял реванш у Рикардо Вильяльбы (их первый бой в июле в Москве был остановлен после того, как россиянин ударил аргентинца головой), одержав победу во втором раунде и вернув себе пояс WBA Asia в первом среднем весе. Также в рамках того же вечера состоялся еще один реванш — между Денисом Вильдановым по прозвищу Большой Папа и Максимом Щербаковым по прозвищу Топор. В их первом бою, который проходил на голых кулаках осенью 2020 года, Вильданов победил в первом раунде. В Самаре Щербакову удалось взять достойный реванш — он отправил в нокаут оппонента всего через 15 секунд после начала схватки