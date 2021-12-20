Курс евро поднялся до 84 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 20 декабря.

По данным на 19:26 мск, евро на Московской бирже подорожал на 67 копеек и стоил 84 рубля.

Нефть дешевеет больше чем на 5% из-за опасений инвесторов по поводу «Омикрон»-штамма коронавируса.

Доллар в это время подрос на 18 копеек, достигнув 74,31 рубля. В ходе утренних торгов в понедельник его стоимость составила 74,5 рубля — это также максимум с 7 декабря, согласно данным биржи.

12 декабря начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко рассказал, что позиции российской валюты могут укрепиться после Нового года, а в конце декабря курс рубля может составить 71,50–74,50 за доллар.

В конце января – начале февраля, по словам Ващенко, национальная валюта может оказаться ниже отметки 70 рублей за доллар.