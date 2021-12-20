Рекордную сумму потратили на культурные проекты в Петербурге

Власти Петербурга за 2021 год выделили около 1,1 млрд рублей на культурные проекты, рассказали в пресс-службе губернатора города.

«Это рекордная сумма финансирования негосударственного сектора культуры. Поддержка города позволит создавать новые проекты, воплощать смелые инициативы, радовать петербуржцев и гостей города яркими событиями», — рассказал Александр Беглов.

По итогам третьего конкурсного отбора властями было выделено 243 млн рублей на 25 культурных проектов, а также 18 фестивалей и конкурсов, передает телеканал «78».

В сентябре Санкт-Петербург отметил Всемирный день туризма праздничным фестивалем. В городе состоялся фестиваль «Два дня — миллион впечатлений», объединивший самые праздничные события Недели туризма. Главная цель проведения праздника, организованного по инициативе комитета по развитию туризма, — показать жителям и гостям города, как интересен Петербург и какую роль для города играет сфера гостеприимства.