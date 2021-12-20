Самолет из Парижа сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
Airbus А321 из Парижа со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает источник «Интерфакс».
«Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево, его осматривают техники», — заявил он.
При посадке никто не пострадал.
О том, что на борту Airbus А321 сработал датчик неисправности, стало известно ранее в этот день.
Командир воздушного судна доложил диспетчерам о том, что у лайнера отказали системы управления передней стойки шасси. В связи с этим была запрошена экстренная посадка.
Также сообщалось, что на борту самолета сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.