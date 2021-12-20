Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма «Омикрон»
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о 18-градусных морозах
Происшествия
Около 100 человек эвакуировали в Москве из-за пожара в хостеле
Происшествия
Самолет из Парижа сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
Общество
Центр Чумакова подал заявку на испытания 3-кратного введения «КовиВака»
Политика
Проект об ужесточении наказания за пытки отправлен в рассылку до 10 января
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли 10 баллов
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Мир
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

Самолет из Парижа сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Airbus А321 из Парижа со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает источник «Интерфакс».

Вынужденная просадка: в Росавиации заявили о нехватке денег на подготовку пилотов
Кто профинансирует закупку тренажеров для летчиков

«Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево, его осматривают техники», — заявил он.

При посадке никто не пострадал.

О том, что на борту Airbus А321 сработал датчик неисправности, стало известно ранее в этот день.

Командир воздушного судна доложил диспетчерам о том, что у лайнера отказали системы управления передней стойки шасси. В связи с этим была запрошена экстренная посадка.

Также сообщалось, что на борту самолета сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021