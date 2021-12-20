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Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Кению

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Роспотребнадзор порекомендовал воздержаться от поездок в Республику Кения на фоне распространения «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщается в понедельник, 20 декабря, на сайте ведомства.

«В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса «Омикрон», — говорится в сообщении.

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В Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 20.12.2021 в международной базе данных сиквенсов GISAID размещена информация о 27 последовательностях, относящихся к варианту «Омикрон», зарегистрированных в республике.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций коронавируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19, сообщается на сайте aif.ru.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в этом году от последствий COVID-19 в мире скончались 3,3 млн человек. Это превышает общее число умерших в 2020-м от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, сообщается на сайте kp.ru.

Также 20 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вряд ли новый штамм коронавируса «Омикрон» стал результатом намеренных действий человека, так как в Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин, пишет Pravda.Ru.

16 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство усилило контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса.

Также она добавила, что Роспотребнадзор принимает меры, в частности, по организации обсерваций на основании информации от пограничных служб, которые досконально проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, отнесенных к высокорисковым.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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