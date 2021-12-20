Airbus из Парижа начал готовиться к посадке в Шереметьево из-за неисправности
На борту Airbus А321, летевшего из Парижа, сработал датчик неисправности, самолет готовится к посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает источник «Интерфакс».
«Командир самолета Airbus 321, выполняющий рейс из Парижа, сообщил диспетчерам об отказе системы управления передней стойки шасси и запросил экстренную посадку», — сообщил он.
Также сообщается, что на борту самолета сработала сигнализация отказа антипробуксовочной системы.
Ранее, 11 декабря, лайнер авиакомпании Nordwind экстренно сел в Шереметьево. Самолет вылетел в 06:30 из Москвы в Краснодар, однако в кабине пилотов произошла разгерметизация, в результате чего воздушное судно вернулось в аэропорт.
Посадка осуществлялась при использовании кислородных масок, никто из пассажиров не пострадал.