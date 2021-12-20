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Нарколог рассказал о стадиях пьянства

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Врач-психиатр, нарколог Олег Стеценко в интервью Пятому каналу рассказал о стадиях пьянства.

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По его словам, различают эпизодическое пьянство, когда происходят редкие случаи захмеления, и систематическое: от двух-трех случаев в месяц до двух-четырех в неделю. При этом принимаемые дозы вина или пива не провоцируют явное опьянение. Специалист объяснил, что редкие случаи могут перерасти в систематические, а далее — развиться в опасное заболевание — алкоголизм.

Нарколог отметил, что пьянство считается вредной привычкой, имеет обратимый сценарий, а алкоголизм принимает хронический характер и ведет к разрушению личности. Алкоголик зависим и пьет даже тогда, когда может этого не делать. За пьяницей же еще остается выбор: пить или не пить, пояснил эксперт.

Стеценко обозначил классификацию пьющих.

Первая стадия пьянства — «абстинент». Такой человек не очень жалует спиртное и может пригубить, поддаваясь на уговоры выпить «за компанию», им движут социальные мотивы. Он выпивает до 100 мл вина два-три раза в год.

Вторая стадия — «случайно пьющий». Удовольствия от выпитого такие люди не ощущают, поэтому небыстро соглашаются на предложение «пропустить рюмашечку». Во время опьянения обычно сохраняется функция контроля и способность рассуждать здраво. Могут употребить от 50 до 250 мл 40-градусного напитка, от нескольких раз в год до нескольких приемов в месяц.

Далее располагаются «умеренно пьющие». По такому человеку пока не сильно заметно, что он балуется горячительными, которые, однако, уже начинают доставлять ему удовольствие. Сами, скорее всего, себе не нальют. Выпивают от 100 до 400 мл крепкого алкоголя один-четыре раза в месяц.

Следующая стадия — «систематически пьющий». Доза постепенно нарастает, частично утрачивается и контроль над собственным поведением, начинает формироваться нетрезвый образ жизни. Пьет порядка 200–500 мл 40-градусного напитка один-два раза в неделю.

Следом идут «привычно пьющие». Спиртное становится основным источником получения удовольствия, начинает влиять на снижение профессионализма, провоцирует серьезные проблемы в личных отношениях, часто происходит понижение социального статуса. Прямой путь к алкоголизму. Употребляют около 500 мл крепкого алкоголя более двух-трех раз в неделю.

Далее начинается алкоголизм. Его первую стадию, когда начинается социальная дезадаптация человека, можно вычислить по следующим признакам: часто выпивает, совершает нетипичные действия в нетрезвом состоянии, закладывает, продает или меняет имущество ради очередной бутылки.

На второй стадии происходит формирование похмельного синдрома. Человек уже выработал привычку «нейтрализовать» болезненное состояние при помощи единственного и проверенного «лекарства» — дополнительной порции.

«Получив алкоголь, такой человек получает временное облегчение состояния, затем оно ухудшается, и он снова вынужден принять спиртное», — описал врач механизм «ухода» в запой.

Среди такого типа любящих выпить часто встречаются с виду благополучные семьянины, беспрерывно употребляющие алкоголь несколько дней. Обычно отрезвление наступает, когда заканчиваются деньги или грозит административное наказание. По словам доктора, именно к этой категории относится большая часть любителей водки, и на этой стадии алкоголик еще может излечиться от зависимости.

Третья стадия — крайняя и самая опасная. Она характеризуется поражением внутренних органов, а также мозга, из-за которого нарушаются его когнитивные функции. Человек перестает адекватно соображать, развивается полная деградация личности.

«Это точка невозврата: на этой стадии люди уже не бросают. Человек, как правило, пережил уже несколько «белых горячек», припадков. Личность утрачена, и восстанавливаться нечему», — подытожил нарколог Стеценко.

Ранее, 10 декабря, психиатр-нарколог Евгений Брюн дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. По его словам, повышать градус после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками. Кроме того, он опроверг миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.

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