Специалисты Всемирного банка в своем исследовании выделили для России четыре основных риска: пандемия, санкции, инфляция и энергопереход. Наличие рисков — неотъемлемая часть функционирования любой экономики. Стоит побороть одни, неизбежно появляются новые. Самые неприятные из них — внешние, потому что на них сложно повлиять. Риски, на которые указал Всемирный банк, существенные, но в нашей стране все о них прекрасно осведомлены. Стоит спросить любого человека на улице, далекого от экономики, и он с ходу назовет два-три из этого списка.

Пандемия названа авторами доклада как самый значимый риск, который сильнее всего может повлиять на темпы роста ВВП в следующие годы. Банк прогнозирует увеличение показателя на 4,3% в этом году и на 2,4% и 1,8% соответственно в 2022 и 2023 годах. Действительно, ограничения, вводимые при каждой новой волне инфицирования, замедляют деловую активность. Однако, на мой взгляд, пандемия подсветила более важный стратегический вопрос российской экономики — демографический. Наша страна находится в демографической яме, вызванной последствиями кризиса 90-х. Естественная убыль населения составляет 400–500 тыс человек в год и будет продолжаться, а пандемия COVID-19 существенно увеличивает эти цифры. Потребление домашних хозяйств занимает 40–50% в ВВП, поэтому без решения демографической проблемы невозможно рассчитывать на хороший устойчивый рост. Это означает, что для снятия рисков необходимы дополнительные меры, направленные на повышение уровня жизни населения и улучшение медицинского обслуживания.

Санкции со стороны западных стран, о которых также предупреждают эксперты Всемирного банка, пожалуй, можно отнести не только к рискам для России, но и к ее шансам. Деглобализация мировой экономики, движение в сторону создания нескольких крупных валютных зон — объективные процессы заката долларовой системы. И этот процесс стоит больших денег всем странам. Санкционное давление на нашу страну, конечно, влетело ей «в копеечку», но ускорило адаптацию к новым реалиям. За последние семь лет создана своя платежная система, изменена структура резервов в пользу отказа от доллара, увеличивается доля расчетов в других валютах во внешнеторговой деятельности и т.д. По-настоящему слабым местом России пока выступает технологическое отставание. На мой взгляд, это гораздо больший риск, чем санкции, так как сдерживает повышение прибыльности бизнеса. Решив эту проблему, мы сможем увеличивать оплату и производительность труда без риска разгона инфляции.

Сам рост цен — безусловно, риск для любой экономики. Реальный рост ВВП считается с поправкой на так называемый дефлятор (отношение номинального ВВП к реальному, то есть фактический разрыв между ростом производства и цен), его увеличение негативно влияет на экономический рост. Собственно поэтому занижение инфляции может маскировать экономические проблемы. Впрочем, авторы доклада из Всемирного банка не объясняют, за счет каких факторов инфляция в России может резко усилиться, но признают, что полного контроля за ростом цен нет. Напомним, что в нашей стране он имеет, в основном, немонетарную природу. Поэтому, кстати, резкие повышения ключевой ставки Центральным банком не дали большого эффекта. Откуда тогда скачок цен? Импорт инфляции. Импорт обеспечивает около 40% ресурсов розничной торговли, а по торговле продовольственными товарами — около 28%. Поэтому ослабление курса рубля и рост цен за рубежом негативно влияют на цены в России. Курс рубля был устойчивым, а вот инфляция в других странах пошла резко вверх. Отсюда вывод: для снижения инфляционных рисков необходимо развивать импортозамещение.

Теперь про энергопереход. Специалисты Всемирного банка назвали его долгосрочным риском, и такое впечатление, что включили в доклад по причине популярности карбоновой повестки в мире. Поэтому можно порадоваться, что, кроме пандемии, инфляции и санкций, больше значимых среднесрочных рисков для России замечено не было. Цены на нефть эксперты ожидают в следующем году на высоком уровне, а бюджет России — профицитным.

В будущем экономике нашей страны может угрожать множество рисков: конкуренция с Китаем, изменение структуры энергопотребления в мире, экономическая защита своей валютной зоны, переход в новый технологический уклад. Однако все они преодолимы в случае, если страна опирается на собственные силы. В инвестициях, производстве и инфраструктуре.

Автор — главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

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